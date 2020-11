''Creierul'' atacului ucigas de la Universitatea din Kabul a fost arestat. Cel putin 22 studenti, profesori si angajati au fost ucisi in masacru

Saleh l-a identificat pe autorul atacului ca fiind Adel, un rezident al provinciei nord-estice Panjshir, care a fost recrutat de reteaua Haqqani. Potrivit vicepresedintelui, Adel si-a terminat al treilea an de studii islamice la universitate inainte de a fi atras de retea.Se crede ca reteaua Haqqani are legaturi stranse cu talibanii si, potrivit expertilor, actioneaza adesea ca o aripa militara a gruparii talibane.Pe 3 noiembrie, trei barbati inarmati au luat cu asalt campusul Universitatii din Kabul si au deschis focul asupra studentilor, profesorilor si angajatilor, omorand cel putin 22 de persoane si ranind 27. In acelasi timp, au fost detonate mai multe dispozitive explozive.Gruparea terorista Stat Islamic a revendicat atacul, desi guvernul afgan a respins aceasta afirmatie si a insistat in repetate randuri ca a fost organizat de reteaua Haqqani.