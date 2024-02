Discutii secrete intre presedintele Afganistanului si talibani pentru incheierea pacii

Presedintele Afganistanului, Hamid Karzai, poarta in secret discutii cu talibanii, in legatura cu incheierea unui acord de pace inainte de terminarea mandatului sau.

Presa americana arata ca discutiile nu au fost fructuoase. Totusi, oficialii occidentali sau afgani spun acestea ar fi motivul pentru refuzul lui Karzai de a semna un tratat de securitate cu SUA. Un astfel de tratat ar permite pastrarea unor contingente americane in Afganistan pentru antrenamentul fortelor locale si lupta impotriva terorismului dupa 2014, scrie Fox News.

Neincrederea lui Karzai in Washington pare ca s-a accentuat in ultimele luni, presedintele afgan crezand ca armata americana este in spatele unor serii de atacuri aparent facute in stilul insurgentilor talibani, mai arata sursa citata. Karzai a facut mai multe apeluri fata de SUA sa inceteze loviturile aeriene pe teritoriul afgan, ca preconditie pentru semnarea intelegerii privind stationarea trupelor americane.

Publicatia Times sustine ca discutiile de pace dintre Karzai si talibani au inceput in noiembrie 2013 si au fost initiate de miscarea insurgenta. La scurta vreme, adunarea celor mai proeminenti lideri afgani, cunoscuta sub numele de "loya jirga", a aprobat inceperea negocierilor.

Un purtator de cuvant al presedintelui Karzai a confirmat existenta discutiilor si continuarea acestora. "Ultimele doua luni au adus rezultate pozitive", a spus acesta. Cu toate acestea, oficiali americani si afgani spun ca talibanii nu au nicio intentie sa negocieze cu Karzai si ca sansa incheierii unei paci a fost ratata.

Aceste surse spun ca nici macar nu e clar daca conducerea miscarii talibane a aprobat intalnirea dintre guvernul afgan si reprezentantii insurgentei.