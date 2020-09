Doha: Au inceput negocierile istorice de pace intre guvernul afgan si talibani, dupa 19 ani de razboi

Seful diplomatiei din Qatar, seicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, a prezidat ceremonia de deschidere a acestor negocieri organizate intr-un mare hotel din Doha, in prezenta secretarului de stat american Mike Pompeo si a emisarului american in Afganistan , Zalmay Khalilzad.Negocierile istorice dintre guvernul afgan si insurgentii talibani ar trebui sa fie bazate pe ideea ca nu trebuie sa existe castigatori sau pierzatori, a spus seful diplomatiei din Qatar.Negociatorul guvernului afgan, presedintele Inaltului consiliu pentru reconciliere nationala Abdullah Abdullah, le-a multumit talibanilor pentru "vointa lor de a negocia"."Pot sa va spun cu incredere astazi ca tara noastra isi va aminti aceasta zi ca pe cea a sfarsitului razboiului si a suferintelor poporului nostru", a declarat Abdullah Abdullah.De asemenea, el a facut un apel la o "incetare a focului umanitara" in Afganistan.