Doua atentate in Kabul, soldate cu zeci de morti, inclusiv nou-nascuti si mamele lor (Video)

Marti dimineata, trei barbati deghizati in politisti au intrat in spitalul public din Dasht-e-Barchi, un cartier in vestul Kabului, locuit de minoritatea siita hazara, aruncand grenade si impuscand la intamplare, potrivit unor oficiali guvernamentali."Atacatorii au inceput sa traga focuri de arma la intamplare in acest spital, fara niciun motiv. Este un spital guvernamental, iar multi oameni isi aduc sotiile si copiii aici, pentru tratament", a declarat Ramazan Ali, un vanzator din apropiere, martor la atacul de dimineata.Teroristii au fost ucisi de fortele de securitate in jurul pranzului.Bilantul acestui atac este de 16 morti, printre care se numara copii nou-nascuti si mame.Intr-un atac separat, produs tot marti, un barbat s-a aruncat in aer in timpul unui serviciu fenerar in memoria unui comandant al politiei, la care asistau oficiali guvernamentali, membri ai Parlamentului din regiunea Nangahar, din estul tarii. 24 de persoane au fost ucise si cel putin 68 ranite, potrivit sursei citate.Cele doua atacuri nu au fost inca revendicate. Talibanii au negat ca ar avea vreo implicare.Potrivit Reuters, gruparea terorista Stat Islamic opereaza in regiunea Nangahar si a pus la cale o serie de atacuri in Kabul, in ultimele luni.Luni, patru explozii succesive ale unor mine antipersonal au zguduit nordul capitalei afgane, iar patru civili au fost raniti, a anuntat un purtator de cuvant al Politiei din Kabul."Patru bombe la marginea drumului au explodat in Districtul 17 al Politiei", a anuntat Ferdaws Faramarz, precizand ca "patru civili, inclusiv un copil, au fost raniti usor".Incidentul nu a fost revendicat.