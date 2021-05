Cel putin 40 de morti intr-o serie de explozii in apropierea unei scoli gimnaziale din Kabul

Atacul a avut loc in timp ce elevii paraseau scoala, iar in imaginile aparute pe retelele de socializare pot fi vazute multe ghiozdane abandonate.Cei mai multi dintre raniti sunt fete, a spus un purtator de cuvant al Ministerului afgan al Educatiei. Potrivit Reuters, o sursa din Ministerul de Interne a declarat ca majoritatea victimelor sunt elevi care ieseau de la cursuri de la scoala Sayed ul Shuhada. Un purtator de cuvant al Ministerului de Interne , Tariq Arian, a spus initial ca au murit cel putin 25 de oameni, dar nu a specificat cauza sau tinta atacului. Ghulam Dastagir Nazari, purtator de cuvant in Ministerul Sanatatii, a declarat ca cel putin 46 de oameni au fost dusi la spital pana acum.Kabul este in alerta de cand Washingtonul a anuntat luna trecuta planuri de a retrage toate trupele americane pana pe 11 septembrie, iar oficialii afgani au spus ca talibanii au intetit atacurile in tara.Nicio grupare nu a revendicat atacul de sambata. Purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a negat implicarea grupului insurgent si a condamnat incidentul. Exploziile au avut loc in vestul orasului, zona in care traiesc in majoritate musulmani siiti care a fost atacata frecvent de-a lungul anilor de militantii din organizatia Stat Islamic. Unitatea de invatamant este destinata fetelor si baietilor , care invata in trei schimburi, al doilea fiind pentru eleve.Misiunea Uniunii Europene in Afganistan a publicat un mesaj pe Twitter : "Atacul infiorator din zona Dasht-i Barchi din Kabul este un josnic act de terorism . Vizarea elevilor dintr-o scoala de fete face din acesta un atac asupra viitorului Afganistanului".