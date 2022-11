General american, mort in Afganistan

Generalul american Terence Hildner a murit la Kabul, Afganistan, aparent din cauza naturale, fiind astfel ofiterul american cu rangul cel mai inalt care moare pe teritoriu afgan.

Circumstantele in care Hildner, in varsta de 49 de ani, a murit sunt in continuare sub investigatii, se arata in raportul oficial al autoritatilor americane, noteaza CNN.

Generalul Hildner a detinut comanda unui batalion de trupe speciale care au fost prezente atat in Irak cat si pe teritoriu american, ca trupe de interventie in regiunile afectate de uraganul Katrina.

Batalionul la a carui comanda se afla generalul Hildner se ocupa de distribuirea resurselor printre trupele americane, de la echipament pana la munitie ocupandu-se, totodata, si de intretinerea echipamentelor. Includea, de asemenea, si o brigada medicala care asigura ingrijire si interventie in caz de urgente medicale.

Trupele americane sunt in al 11-lea an al prezentei pe teritoriul Afganistanului, fiind partea majoritara a coalitiei internationale. In decembrie 2009, presedintele american, Barack Obama, a anuntat suplimentarea trupelor cu inca 30.000 de soldati. Costurile suportate de guvernul american pentru prezenta in Afganistan sunt estimate ca depasind un milion de dolari, pentru fiecare soldat american, pe an.

