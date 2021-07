Marea Britanie, dispusa sa colaboreze cu talibanii daca acestia vor ajunge la putere in Afganistan

Insurgentii se vor intalni cu reprezentanti ai guvernului afgan in cursul acestei saptamani, intr-un moment in care luptatorii talibani cuceresc district dupa district, preluand controlul asupra unei mari parti a teritoriului afgan, pe fondul retragerii trupelor americane si internationale.In timpul unei vizite la Washington , Ben Wallace si-a exprimat dezamagirea fata de decizia presedintelui Joe Biden de retragere a trupelor americane din Afganistan, afirmand ca restului comunitatii internationale nu ii ramane alta alegere decat sa urmeze exemplul Statelor Unite.Ministrul a adaugat insa ca guvernul de la Londra este dispus sa lucreze cu talibanii , care au semnat un acord cu Statele Unite in februarie 2020.'Oricare ar fi guvernul (afgan) in functie, cu conditia sa adere la anumite norme internationale, guvernul Marii Britanii va interactiona cu el', a declarat Wallace pentru Daily Telegraph.El a adaugat insa: 'La fel ca alte guverne din lume, daca se comporta intr-un mod care contravine grav drepturilor omului, vom reanaliza acea relatie'.Wallace a recunoscut ca va fi dificil pentru Marea Britanie sa lucreze cu o grupare responsabila de moartea a 457 de militari britanici, dar a explicat ca 'toate procesele de pace iti cer sa ajungi la o intelegere cu inamicul'.Presedintele Joe Biden a anuntat ca retragerea fortelor americane se va incheia pana la data de 31 august.Vineri, talibanii au sustinut ca detineau controlul asupra a 85% din teritoriul afgan O zi mai tarziu, premierul Boris Johnson , desi a anuntat sfarsitul misiunii militare britanice de doua decenii in Afganistan, a spus ca Marea Britanie nu isi abandoneaza angajamentul in aceasta tara.