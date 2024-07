Marea Britanie va retrage trupele din Afganistan incepand de anul viitor

Trupele britanice s-ar putea retrage din Aganistan incepand din 2011, a declarat miercuri prim-ministrul britanic, David Cameron.

Acesta a adaugat insa ca retragerea trupelor va avea loc in functie de conditiile din aceasta tara. Marea Britanie are 9.500 de militari in Afganistan, relateaza The Guardian.

Premierul britanic s-a intalnit miercuri cu presedintele american Barack Obama, la Washington si a discutat cu acesta despre situatia din Afganistan.

Presedintele Afganistanului cere retragerea trupelor NATO pana in 2014

Presedintele Afganistanului, Hamid Karzai, a solicitat marti retragerea trupelor NATO din tara sa pana in 2014. Karzai a precizat ca trupele afgane vor fi pregatite sa se lupte pe cont propriu cu talibanii in cel mult patru ani.

Trupele NATO vor incepe retragerea din Afganistan: vezi calendarul

Trupele NATO vor incepe in cateva luni retragerea din Afganistan, potrivit unui document secret care a aparut in Marea Britanie.

(L.S.)

