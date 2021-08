Drama femeilor din Afganistan: ”Îmi este teamă pentru viața mea. Sunt sigură că nu voi supraviețui aici” VIDEO

“I’m afraid for my life. The Taliban won’t tolerate women like me. “



"Sunt victima acestui război politic început de bărbați"

Două dintre ele au reușit să povestească ceea ce trăiesc, iar mesajele lor sunt sfâșietoare.S-au văzut nevoite să își ia gândul de pe o zi pe alta de la un trai în țara în care s-au născut, iar cea mai mare frică este cea pentru propria viață, pusă acum în pericol.Shkula Zadran, delegată de tineret a Afganistanului la ONU și masterandă în relații internaționale la o universitate privată din Kabul , s-a filmat, printre lacrimi, în timp ce povestea cum ”planurile ei de viitor sunt distruse” și cum nu mai poate studia la nicio universitate.”Acesta este doar începutul. Ei nu pot tolera câteva imagini cu femei care sunt pe pe panouri, deci doar imaginați-vă: Mă vor tolera pe mine? Ca o femeie fățișă? Ca un oponent politic? Nu, nu o vor face. Și de asta îmi este teamă pentru viața mea. Și de asta sunt sigură că nu voi supraviețui aici, în Afganistan. Și asta este cea mai tristă parte.Urmez un program de master în relații internaționale în una dintre universitățile private din Kabul. Știți, acesta este cel mai rău moment din viața mea. Mă gândeam la plecare de câteva zile, dar, scuze…Nu vreau să plec. Știți, asta este țara mea și am fost născută aici. Am crescut aici. Am multe amintiri frumoase aici, în Kabul. Nu vreau să-mi pierd rădăcinile . Nu vreau să-mi pierd oamenii. Nu vreau să pierd Afganistan. Am visuri foarte mari pentru mine și pentru afganii mei. Vreau să fiu lector, vreau să predau la universități. Vreau să fac parte din modelarea generației care vine. Nu vreau să plec”, spune Shkula Zadran.O altă femeie afgană, din Kabul, tot studentă, și-a relatat experiența pentru The Guardian . Aceasta povestește cum, duminică dimineața, 15 august, mergea către universitate, când a văzut un grup de femei fugind din căminele studențești.Acestea i-au spus că poliția le evacuează deoarece talibanii au ajuns în Kabul și urmează să bată orice femeie nu poartă burka.Trebuiau să ajungă cât mai repede acasă, dar nu știau cum. Șoferii mijloacelor de transport în comun nu voiau să le lase să urce deoarece nu își asumau responsabilitatea de a transporta femei. Situația a fost cu atât mai gravă pentru studente, ținând cont că nu toate erau din Kabul.În tot acest timp, bărbații din preajmă își băteau joc de ele: ”Du-te și pune-ți burka”, ”E ultima voastră zi libere pe străzi”, ”O să mă căsătoresc cu una dintre voi într-o zi”, le strigau.”Mai aveam puțin și terminam, simultan, două dintre cele mai bune facultăți din Afganistan. În noiembrie trebuia să fie absolvirea. În această dimineață, totul s-a spulberat în fața ochilor mei.Am muncit atâtea zile și nopți pentru a deveni persoana care sunt astăzi. Primul lucru pe care l-am făcut după ce am ajuns acasă, cu sora mea, a fost să ne ascundem actele de identitate, diplomele și certificatele. A fost devastator. De ce ar trebui să ascundem lucruri de care suntem mândri?Ca femeie, simt că sunt victima acestui război politic început de bărbați. Am simțit că nu mai pot râde cu voce tare, nu mai pot asculta melodiile mele preferate , nu mai pot să-mi întâlnesc prietenii la cafenea, nu mai pot să port rochia mea preferată, galbenă, și nici nu mă mai pot da cu ruj roz. Nu mai pot merge la serviciu. Nu îmi pot absolvi facultatea.Astăzi, în drum spre casă, am trecut pe lângă salonul unde obișnuiam să îmi fac unghiile. Fațada magazinului, pe care erau expuse poze cu femei frumoase, a fost văruită peste noapte.Tot ce am putut vedea în jur au fost fețele înspăimântate ale femeilor și pe cele ale bărbaților care urăsc femeile, cărora nu le place să fie educate, să lucreze, să aibă libertate.În loc să stea alături de noi, ei (n.r. - bărbații) stau alături de talibani. Asta le oferă și mai multă putere (...) Nu mă așteptam că vom călători în urmă cu 20 de ani”, a declarat studenta duminică pentru sursa citată.