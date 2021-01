Negociator afgan: "Talibanii nu sunt pregatiti pentru incetarea focului"

Majoritatea fortelor talibane crede ca ar putea prelua puterea pe cale militara, "o atitudine periculoasa", a avertizat oficialul guvernamental afgan.Cele doua parti au demarat negocieri anul trecut cu scopul de a se ajunge la un armistitiu, deschizand calea spre formarea unui guvern democratic odata ce fortele straine vor parasi tara. SUA au incheiat anterior un acord cu talibanii in virtutea caruia fortele americane si cele talibane vor incerca sa-si limiteze atacurile.Chiar daca guvernul de la Kabul conduce discutiile actuale, Statele Unite continua sa joace un rol de coordonare, ca stat care dispune de cele mai multe forte militare pe teritoriul Afganistanului.Mansour a declarat ca unele tari care au ajutat Afganistanul in ultimele doua decenii sunt pregatite sa sprijine formarea unui guvern interimar, ceea ce ar ajuta tranzitia de la guvernul in forma sa actuala la unul in conformitate cu ceea ce se va conveni in discutiile de pace.Cu toate acestea, unele state din regiune se opun acestui proiect, afirmand ca ideea formarii unui guvern interimar reprezinta un "plan american".Intre timp, SUA vor incerca sa ajute echipa de negociatori sa ajunga la un acord inainte de retragerea deplina a fortelor americane in luna mai, conform unui acord incheiat cu talibanii la Doha in februarie anul trecut, a afirmat oficialul afgan citat.Potrivit acestuia, nu exista alta alegere decat acceptarea unui guvern interimar in interesul respectarii drepturilor fundamentale ale omului.Echipa guvernamentala de negociatori va primi ultimele indicatii din partea executivului luni, inainte de a pleca de la Kabul spre Doha pentru o noua runda de negocieri, programate sa inceapa marti, a spus Mansour.Vicepresedintele afgan Amrullah Saleh declarase anterior ca Afganistanul este o tara complicata, unde dominatia unui singur grup s-a dovedit a fi imposibila, invitandu-i pe talibani sa participe la guvernare.Responsabili ai talibanilor au spus intotdeauna ca vor continua lupta pana cand se va institui ceea ce ei numesc "un guvern islamic pur", noteaza dpa.