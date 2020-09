Negocierile pentru pace dintre guvernul afgan si talibani. SUA le cere partilor sa nu rateze aceasta "ocazie istorica"

"Le cer negociatorilor sa dovedeasca pragmatismul, retinerea si flexibilitatea necesare pentru ca acest proces sa aiba succes", a declarat, potrivit unui comunicat, secretarul de stat american Mike Pompeo, confirmand ca discutiile vor incepe sambata.Talibanii au anuntat joi ca sunt ''pregatiti'' sa inceapa sambata aceste negocieri directe fara precedent cu guvernul afgan, care au fost amanate de mai bine de sase luni, in incercarea de a pune capat unui conflict care afecteaza tara de aproape 19 ani.Intre timp, negociatorii de la Kabul urmeaza sa paraseasca vineri Afganistanul pentru a ajunge la Doha, in Qatar, unde vor avea loc negocierile.Acordul semnat pe 29 februarie intre Statele Unite si talibani prevedea o incepere a negocierilor de pace inter-afgane pe 10 martie, dar procesul a fost amanat in mod repetat. In pofida acestor amanari, Washingtonul a continuat sa-si retraga trupele, conform prevederilor acestui acord.