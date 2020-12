Oficial afgan: "Pacea cu talibanii va permite guvernului de la Kabul sa se concentreze asupra luptei impotriva Statului Islamic"

"Unul dintre motivele pentru care ne focalizam asupra procesului de pace cu talibanii este ca, daca vom reusi sa ajungem la pace cu ei, fortele noastre de securitate vor putea sa isi orienteze capacitatile impotriva gruparilor teroriste ca Daech", a declarat Hamdullah Mohib, utilizand acronimul arab al SI.Guvernul afgan si talibanii au demarat tratative de pace in septembrie in Qatar. Aceste prime negocieri directe interafgane sunt urmarea unui acord istoric intre Statele Unite si talibani, in februarie."Este un conflict lung, patru decenii, pentru a-i pune capat, cu siguranta vor exista numeroase nemultumiri de examinat", a afirmat el cu prilejul unei conferinte asupra securitatii, organizata in Bahrain. "Populatia afgana doreste incetarea acestui conflict", a mai spus Hamdullah Mohib.Afganistanul se confrunta de mai multe luni cu o recrudescenta a violentelor. SI a revendicat o serie de atentate, in special impotriva Universitatii din Kabul la inceputul lui noiembrie care a facut 22 de morti.Pentru Hamdullah Mohib, gruparea jihadista a fost alungata din teritoriile pe care le controla in Irak si Siria , dar si-a pastrat o "retea de terorism "."Actionam din greu pentru a-i impiedica sa ne atace orasele", a afirmat el. Dar "ne confruntam cu numeroase amenintari", a continuat demnitarul afgan.Statele Unite au accepta retragerea trupelor straine din Afganistan in schimbul unor garantii de securitate si al unui angajament din partea talibanilor de a discuta cu Kabulul.Talibanii au desfasurat insa in ultimele saptamani atacuri aproape zilnice impotriva fortelor guvernamentale.