Pas important in negocierile de pace dintre guvernul afgan si talibani. A fost stabilit locul in care va avea loc prima runda de negocieri

Discutiile, cunoscute ca dialogul intra-afgan, vor reprezenta prima intalnire la nivel inalt intre cele doua parti dupa ani de lupte.Nu a fost anuntata o data pentru intalnire, dar este asteptat ca aceasta sa aiba loc dupa ce vor fi eliminate dezacordurile legate de eliberarea de catre guvernul afgan a 5.000 de prizonieri talibani, care ar putea avea loc cel mai devreme la sfarsitul saptamanii viitoare."Prima intalnire intra-afgana va avea loc la Doha", a declarat purtatorul de cuvant al talibanilor, Suhail Shaheen, adaugand ca gruparea islamista este pregatita sa participe la intalnirea intra-afgana intr-o saptamana de la eliberarea celor 5.000 de prizonieri.Pana in prezent, guvernul afgan a eliberat 3.000 de prizonieri talibani, in cadrul unui acord semnat in februarie intre Statele Unite si gruparea de insurgenti.