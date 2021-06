Retragerea trupelor americane din Afganistan, ingreunata de ofensivele talibanilor

"Planurile ar putea fluctua si s-ar putea modifica daca situatia se va schimba", a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, intrebat in timpul unei conferinte de presa cu privire la victoriile talibanilor, care au incercuit cateva orase importante din Afganistan."Daca trebuie facute modificari in ritmul, sfera sau amploarea retragerii intr-o anumita zi sau saptamana, dorim sa pastram flexibilitatea de a face acest lucru", a adaugat el."Exista doua lucruri care nu s-au schimbat" insa, a adaugat purtatorul de cuvant al Pentagonului."In primul rand, vom finaliza retragerea completa a fortelor americane din Afganistan, cu exceptia celor care vor ramane pentru a proteja prezenta diplomatica, iar in al doilea rand, se va incheia pana la inceputul lunii septembrie, asa cum a ordonat comandantul-sef", presedintele Joe Biden Presedintele SUA a decis in aprilie, contrar opiniei militarilor, sa retraga toate trupele americane din Afganistan pana pe 11 septembrie. Operatiunile de retragere au fost deja realizate intr-o proportie ce depaseste 50%.John Kirby a mai indicat ca armata SUA continua sa ofere sprijin aerian fortelor afgane, dar a subliniat ca acest sprijin nu va dura pana in ultima zi a prezentei militare americane in Afganistan.Presedintele afgan Ashraf Ghani si negociatorul-sef al guvernului sau in discutiile cu talibanii, Abdullah Abdullah, sunt asteptati vineri la Casa Alba Luni, mai multe districte afgane au ajuns sub controlul talibanilor, pe masura ce acestia continua sa isi extinda controlul, potrivit dpa.Oficiali ai administratiei locale au raportat ca opt districte din provinciile Baghlan, Balkh si Takhar au fost invadate de talibani in ultimele 24 de ore. Un oficial al Ministerului Apararii a scris pe Twitter ca luptatorii talibani se aflau in apropierea orasului Mazar-i-Sharif.Daca informatiile sunt corecte, asta ar insemna ca fortele talibane au revendicat 50 de districte de cand trupele SUA si NATO au inceput retragerea, pe 1 mai.Afganistanul este impartit in 34 de provincii si aproximativ 400 de districte.