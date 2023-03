Soldat disparut de 33 de ani, gasit in Afganistan

Un soldat sovietic, care a fost dat disparut in Afganistan, acum 33 de ani, a fost gasit de curand in provincia Herat.

Soldatul este in prezent semi-nomad, a adoptat numele afghan de Sheikh Abdullah si practica medicina naturista, relateaza Ria Novosti.

Originar din Uzbekistan, Abdullah a fost ranit in batalie in 1980, la cateva luni dupa invazia sovietica, fiinda salvat de localnicii afgani.

Oficialii rusi au declarat ca Sheikh Abdullah, pe numele sau real Bakhret Khakimov, a fost depistat in districtul Shindand din regiunea Herat dupa un an de cautari.

Comitetul veteranilor sovietici a publicat o lista care cuprinde 264 de soldati dati disparuti in razboiul din Afganistan, jumatate dintre acestia fiind rusi.

In prima decada de dupa retragerea armatei, in 1989, comitetul a gasit 29 de soldati disparuti, dintre care 22 au decis sa se intoarca acasa, ceilalti sapte optand pentru a se stabili in Afganistan, mai relateaza sursa citata.

Cei care l-au descoperit au declarat ca Abdullah prezinta inca cicatricile ranilor din razboi si aceleasi ticuri nervoase.

Fostul soldat sovietic a fost capabil sa isi aminteasca numele fostului loc de resedinta din Uzbekistan si numele unor rude, mai spun acestia. El intelege limba rusa, insa comunicarea este foarte dificila.

Aproximativ 15.000 de soldati ai Armatei Rosii si peste un milion de afgani au fost ucisi in timpul luptelor dintre armata guvernamentala de la Kabul sprijinita de sovietici si luptatorii mujahedini inarmati de statele vestice si tarile islamice vecine.

