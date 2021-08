Un student britanic aflat în vacanţă în Afganistan s-a salvat în ultima clipă. Susține că îi place turismul "obscur şi extrem"

Miles Routledge are 21 de ani şi este din Birmingham, el postând informaţii în social media după ce talbanii au preluat controlul în Afganistan. El a declarat că este "obosit dar uşurat" şi a mulţumit soldaţilor britanici care au ajutat la evacuarea cetăţenilor englezi din Kabul.Universitatea Loughborough a anunţat că îi oferă tot sprijinul lui Routledge. Pe reţelele de socializare, studentul la fizică a afirmat că a ales să meargă în Afganistan deoarece îi place "turismul obscur şi extrem". Marţi, el a anunţat că a prins un loc pe lista de evacuare din Kabul , iar după câteva ore a postat un video în care apare alături de alte persoane în ceea ce a descris a fi un avion al British Army."Final fericit: am aterizat la Dubai datorită minunaţilor oameni din armata britanică. Toată lumea este în siguranţă", a scris el.Un purtător de cuvânt al Foreign & Commonwealth Office a afirmat că se ştia despre cazul lui Routledge şi i s-a oferit asistenţă. "Siguranţa britanicilor este prioritatea noastră şi de aceea le-am solicitat să plece din Afganistan încă din 21 aprilie. În 6 august, am sfătuit lumea din nou să plece imediat", a spus acesta. Routledge şi-a atras critici în mediul online , urmăritorii săi nefiind de acord cu faptul că a mers în Afganistan în contextul în care autorităţile au sfătuit oamenii să evite această ţară în ultimii 20 de ani.Luni, Routledge a declarat pentru agenţia PA că el şi alţi civili, inclusiv unii cetăţeni britanici, au primit refugiu în ceea ce a descris a fi o clădire controlată de NATO la Kabul. Routledge a menţionat pe reţelele de socializare că nu regretă decizia de a merge în Afganistan.