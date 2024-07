SUA negociaza cu talibanii eliberarea liderilor de la Guantanamo. Afla ce vor in schimb

SUA au fost de acord, in principiu, sa elibereze oficialii talibani de rang inalt detinuti la Guantanamo Bay. In schimb, americanii doresc o intelegere cu insurgentii afgani, in sensul deschiderii unui birou politic al talibanilor in Qatar, care sa conduca negocierile de pace.

Potrivit surselor Guardian, printre talibanii ce ar urma sa fie eliberati se numara Mullah Khair Khowa, fost ministru de Interne, si Noorullah Noori, fost guvernator in nordul Afganistanului.

Talibanii cer si eliberarea fostului comandant al armatei, Mullah Fazl Akhund, insa Washingtonul se gandeste sa-l trimita pe acesta in custodia unei terte tari, probabil Qatar.

Eliberarea oficialilor talibani de la Guantanamo vine in urma anuntului facut marti de talibani, potrivit caruia sunt pregatiti sa-si deschida un birou politica in Qatar, insarcinat sa conduca negocierile de pace "cu comunitatea internationala". Aceasta este cea mai spectaculoasa evolutie in cei zece ani de la inceputul conflictului din Afganistan.

"Pentru a face acest pas, administratia Obama trebuie sa aiba suficienta incredere ca talibanii vor raspunde pe masura. Va fi foarte riscant. Guantanamo este o chestiune foarte delicata din punct de vedere politic", a explicat Vali Nasr, consilier al administratie Obama pe problema Afganistanului pana anul trecut.

Nasr, care este acum profesor la Fletcher School of Law and Diplomacy la Universitatea Tufts, este de parere ca anuntul talibanilor este o evolutie dramatica.

"Daca nu ar fi avut loc ideea de reconciliere ar fi fost complet terminata. Biroul din Qatar este ca si cum talibanii formeaza o organizatie similara Sinn Fein, o aripa politica ce poate conduce negocieri. Urmatoarea faza trebuie sa fie concesii de ambele parti", a apreciat Nasr, avertizand insa ca "asta nu inseamna ca suntem pe autopilot catre pace".

Negocierile pe tema deschiderii unui biroul politc al talibanilor s-au desfasurat in secret mai bine de un an, prin intalniri in Germania si in golful Persic intre oficiali americani si talibani.

