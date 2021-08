UPDATE Talibanii au înconjurat capitala Kabul. Liderii trupelor înarmate au transmis că au de gând să preia controlul pe cale pașnică. Americanii, evacuați cu elicopterele

Armata americană a mobilizat în jur de 5.000 de soldați în zona Aeroportului Kabul pentru a evacua personalul diplomatic și pe localnicii care au colaborat cu forțele străine și se tem acum de represaliile talibanilor.Trei oficiali afgani au declarat că talibanii sunt în districtele Kalakan, Qarabagh şi Paghman.Talibanii au remis un comunicat în care au precizat că nu intenţionează să preia controlul Kabulului cu forţa.În comunicat se arată că luptătorilor li s-a spus să stea la porţile Kabulului şi să nu intre în oraş. “Până când tranziţia va avea loc, guvernul afgan este responsabil cu securitatea la Kabul. Vrem ca niciun civil afgan nevinovat să nu fie rănit sau să nu moară când preluăm controlul, dar nu am declarat un armistiţiu”, menţionează talibanii.Un purtător de cuvânt al talibanilor a afirmat, potrivit Reuters, că insurgenţii nu intenţionează să se răzbune pe nimeni, inclusiv pe cei din armată sau guvern. În plus, el a lansat un apel către civilii afgani să rămână în ţară. “Nu plecaţi de frică”, a adăugat el. Statele Unite au accelerat eforturile de evacuare de la Kabul după ce talibanii au ajuns la porţile oraşului şi presa a scris că insurgenţii ar pătrunde în oraş din toate direcţiile.CNN a anunţat că evacuările vor continua non stop pentru ca până marţi toţi cei din ambasada SUA la Kabul să fie evacuaţi, inclusiv angajaţii afgani.