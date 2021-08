ANALIZĂ Victoria talibanilor în Afganistan, noul suflu inspirator al jihadismului mondial

Ce se întâmplă cu ISIS

La nivel mondial, luptătorii mişcării jihado-salafiste, majoritatea lor afiliaţi Al-Qaida sau grupării rivale Stat islamic (SI), constată, cu siguranţă, reuşita 'studenţilor la religie' afgani, reveniţi la putere la Kabul după două decenii de când au fost alungaţi.'Aceasta le dă jihadiştilor un elan formidabil. Îi face să creadă că pot alunga o putere străină, chiar una majoră cum sunt Statele Unite ', consideră Colin Clarke, director de cercetare la Soufan Center, un think-tank de geopolitică cu sediul la New York.El spune că se aşteaptă la 'un bombardament solid de propagandă, ce va culmina la împlinirea a 20 de ani de la atacurile de la 11 septembrie' 2001, şi care 'le va ridica moralul jihadiştilor, din Africa de Nord şi până în Asia de Sud-Est'. Cazul afgan nu este în mod necesar repetabil în altă parte , pentru că nu toate grupările active luptă contra unor puteri străine. Exemplul Sahelului, de unde Franţa a anunţat recent retragerea unei părţi a celor 5.100 de militari în favoarea unor forţe speciale europene, după peste opt ani de prezenţă, este foarte diferit de dosarul afgan.Dar 'cucerirea Afganistanului de către talibani este ceva care îi va încuraja pe jihadiştii de pretutindeni', admite Aymenn Jawad Al-Tamimi, cercetător în cadrul programului cu privire la extremism al Universităţii George Washington din SUA Talibanii nu s-au mulţumit să lase să se deterioreze situaţia. În timp ce se războiau, au negociat cu americanii şi cu guvernul afgan şi şi-au instalat pionii prin miliţiile locale, clanurile şi triburile care formează mozaicul naţional.Dar, la nivel simbolic, triumful lor le permite să-i convingă pe militanţi că, 'dacă vor continua să lupte, adversarii lor vor sfârşi prin a se prăbuşi', spune cercetătorul irakian.De 24 de ore, reţelele sociale distribuie numeroase comentarii de propagandă ale sferei jihadiste, precum cel al mişcării Hamas despre faptul că acest succes 'dovedeşte că rezistenţa popoarelor, în fruntea cărora se află poporul nostru mujahedin palestinian, va conduce în final la victoria şi la reuşita obiectivelor sale de libertate şi de revenire, cu voia lui Allah'.La rândul său, agenţia de propagandă a Al-Qaida, Al-Thabat, dă asigurări că 'musulmanii şi mujahedinii din Pakistan , Kashmir, Yemen Gaza , Somalia şi Mali sărbătoresc eliberarea Afganistanului şi aplicarea sharia'.În privinţa SI, chestiunea este mai spinoasă. Când Al-Qaida a jurat credinţă talibanilor, SI i-a calificat drept apostaţi, iar în Afganistan ura este cu atât mai persistentă, cu cât Statul Islamic al Khorasan (ISKP) a fost creat de transfugi talibani.Cu toate acestea, 'SI nu profită mai puţin de prăbuşirea statului afgan', susţine 'Mr. Q', un specialist occidental în problema SI, care îşi publică sub acest pseudonim pe Twitter cercetările.Între 1 ianuarie şi 11 august, el a numărat 216 atacuri ale ISKP faţă de 34 în aceeaşi perioadă a anului trecut, o situaţie care 'face din Afganistan una din provinciile SI cele mai dinamice'. 'Nu totul este legat de retragerea americană, dar victoria talibanilor dă aer şi ISKP', remarcă el.Dincolo de urile fratricide, există obiective convergente: 'SI comunică constant despre faptul că occidentalii nu pot rămâne etern' pe pământ străin şi, din această perspectivă, triumful talibanilor 'le legitimează modul de acţiune'.Colin Clarke aminteşte şi el că haosul şi războiul sunt condiţiile de bază ale dezvoltării oricărei grupări jihadiste. 'Prăbuşirea armatei afgane este o stranie reminiscenţă a ceea ce am văzut în Irak în 2011. Mă tem că aceeaşi situaţie se va repeta în Afganistan, simultan cu dezvoltarea SI şi resurecţia Al-Qaida', afirmă el.În aceasta constă poate cea mai importantă lecţie pe care talibanii au oferit-o sferei jihadiste mondiale: răbdarea şi determinarea pot triumfa, indiferent de inamic. O lecţie însufleţitoare pentru toate mişcările cu ambiţii locale, fie ele aliate sau adversare ale noilor conducători de la Kabul.'Pentru multe grupări care urmăresc o agendă locală, talibanii au constituit arhetipul bunei aplicări a acestei strategii', constată Charles Lister, cercetător la Middle-East Institute, într-o postare video pe Youtube.