Talibanii ar putea accepta o incetare a focului in schimbul prizonierilor lor, anunta negociatorul-sef afgan

"Este posibil" ca talibanii sa aiba in vedere aceasta optiune, a apreciat Abdullah Abdullah, in timp ce 5.000 de insurgenti au fost deja eliberati de Kabul in schimbul a circa 1.000 de membri ai fortelor afgane in cadrul unui schimb prevazut in acordul americano-taliban semnat in februarie, tot la Doha.Acest text, neratificat de autoritatile afgane, prevede retragerea trupelor straine din Afganistan pana la jumatatea lui 2021 in schimbul unor vagi promisiuni ale insurgentilor, ca un "dialog inter-afgan" demarat sambata. Numeroase dezacorduri legate de schimbul de prizonieri au dus la o intarziere de sase luni in organizarea tratativelor.Negocierile, sprijinite de Washington , se anunta laborioase din cauza profundelor divergente dintre beligeranti.Un acord de incetare a focului "ar putea fi una din ideile sau din cerintele lor", a adaugat presedintele Inaltului consiliu pentru reconciliere nationala."Va trebui ca echipa de negociatori sa gaseasca elementele care ne pot ajuta sa profitam de ocazie", a subliniat Abdullah Abdullah care, in discursul sau inaugural a lansat sambata un apel la o "incetare a focului umanitara imediata".Seful echipei de negociatori ai talibanilor, Abdul Ghani Baradar, nu a raspuns insa la aceasta solicitare in alocutiunea sa si nici nu a mentionat vreun acord de incetare a focului.Insurgentii s-au temut mult timp ca vor pierde principalul lor atu la masa negocierilor daca isi vor reduce violentele, dar au accepta deja armistitii temporare, dintre care doua in acest an.Intrebat despre influenta alegerilor prezidentiale din Statele Unite prevazute in noiembrie asupra eforturilor diplomatice ale americanilor, Abdullah Abdullah a declarat ca acestea "s-au intensificat in ultimele luni"."In realitate, urgenta este insa de partea afgana", a adaugat el.Cele doua parti au inceput sa lucreze imediat dupa ceremonia de deschidere, a mai spus Abdullah Abdullah, indicand ca primele discutii se refera la codul de conduita si calendarul negocierilor.