Talibanii cuceresc regiuni intinse din Afganistan dupa ce SUA a inceput retragerea armatei. Fortele de securitate locale abandoneaza teritoriile fara lupta

Numai in provincia Badahshan, din nord-estul tarii, talibanii au cucerit cel putin 11 districte in acest weekend, potrivit autoritatilor locale.Numeroase districte au fost pur si simplu abandonate de fortele de securitate afgane.In provincia Badahshan cateva sute de familii au fost nevoite sa-si paraseasca caminele din cauza luptelor.Dupa ce Washingtonul a inceput, la 1 mai, retragerea militarilor sai din Afganistan dupa 20 de ani de razboi , talibanii si-au intensificat ofensiva impotriva fortelor militare afgane pentru a prelua controlul asupra zonelor rurale din intreaga tara.In ultima perioada, ofensiva talibanilor a vizat mai ales nordul Afganistanului, desi duminica ei au preluat controlul asupra districtului-cheie Panjwai, din vechiul lor bastion situat in provincia meridionala Kandahar.