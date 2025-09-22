Un demnitar afgan raspunde cu aceeasi moneda Statului Islamic: patru luptatori, decapitati si expusi pe drum

Membri ai unei militii apropiate unui influent demnitar afgan au decapitat patru luptatori afiliati gruparii Statul Islamic (SI) intr-o regiune instabila din Afganistan si au expus capetele acestora pe un drum foarte frecventat, au facut cunoscut duminica autoritatile locale, relateaza AFP.

Militia fidela lui Haji Zahir, vicepresedinte al parlamentului afgan, lupta de mai multe saptamani impotriva combatantilor autoproclamati ai SI in districtul Achin din provincia Nangarhar, unde SI a reusit sa castige teren in dauna rebelilor talibani.

Haji Zahir a afirmat ca SI a decapitat patru militieni care ii erau apropiati, obligandu-i sa actioneze ca represalii. "Daca esti decapitat, daca fiul tau este decapitat, va asteptati sa li se ofere flori calailor?", a declarat el in cursul unei conferinte de presa.

"Nu se arunca cu flori in timpul razboiului. Oamenii mor", a continuat el.

Dupa ce i-au decapitat pe combatantii SI, militienii sai au asezat capetele la vedere la marginea unui drum foarte frecventat din districtul Achin, potrivit unor lideri locali.

"Daca ei (combatantii SI) erau criminali, ar fi trebuit judecati", a explicat guvernatorul districtului, Haji Ghaleb. "Acest incident barbar nu ar fi trebuit sa se produca niciodata", a mai spus el.

Statul Islamic, care controleaza vaste regiuni din Siria si Irak, a reusit in ultimele luni sa se implanteze in provincia Nangarhar alungandu-i pe rebelii talibani din propriul bastion.

In Afganistan, SI atrage numerosi talibani nemultumiti de conducerea miscarii, mai scrie AFP.

