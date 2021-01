Inca un jurnalist a fost asasinat. El este al cincilea angajat din mass-media afgana ucis in ultimele doua luni

Este al cincilea angajat din mass-media afgana asasinat in ultimele doua luni.Besmullah Adel Aimaq, redactor sef la postul de radio Voice of Ghor, a fost ucis in timp ce se deplasa cu masina la Firoz Koh, capitala provinciei.Comitetul pentru Protectia Jurnalistilor Afgani (AJSC) a confimat asasinatul, care insa nu a fost revendicat. Atacuri care vizeaza personalitati - jurnalisti, oameni politici sau religiosi, aparatori ai drepturilor omului - s-au multiplicat in ultimele luni in Afganistan.