Achitare neasteptata a lui Said Bouteflika, fratele fostului presedinte algerian, judecat pentru "complot". El fusese condamnat initial la 15 ani de inchisoare

In urma acestei decizii neasteptate, Said Bouteflika va fi transferat intr-o alta inchisoare, in asteptarea procesului sau in alte dosare legate de acte de coruptie are ar fi fost comise in timpul celor 20 de ani in care fratele sau s-a aflat la putere, potrivit unei surse judiciare. El a fost detinut pana in prezent intr-o inchisoare militara.In afara de Bouteflika, generalii Mohamed Mediene, zis "Toufik" si Athmane Tartag, precum si militanta trotkista Louisa Hanoune, condamnati in acelasi dosar, au fost achitati in apel de tribunalul militar din Blida, conform avocatului apararii, Khaled Berghel, citat de agentia de presa APS.Arestati in mai 2019, cei patru acuzati au fost condamnati in luna septembrie a aceluiasi an la 15 ani de inchisoare in cursul unui proces fulger de tribunalul militar din Blida, oras din apropierea Algerului, pentru "complot impotriva autoritatii statului si a armatei"."Dupa citirea dosarului de catre presedintele Curtii de apel militare din Blida, acuzatii Said Bouteflika, Mohamed Mediene, Athmane Tartag si Louisa Hanoune au fost audiati si au pledat nevinovati", a explicat avocatul."Dupa deliberare, curtea a luat decizia sa anuleze sentinta data de prima instanta si sa-i achite pe toti acuzatii", a precizat el.Acesta este al treilea proces in respectivul caz.In noiembrie 2020, Curtea Suprema acceptase recursul lui Said Bouteflika si al coacuzatilor sai in acest proces pentru "complot". Si decisese sa rejudece dosarul.Cei patru achitati erau acuzati ca s-ar fi reunit in martie 2019 pentru a elabora un "plan de destabilizare" a inaltului comandament al armatei care cerea atunci public plecarea de la putere a presedintelui Bouteflika pentru a iesi din criza provocata de Hirak, miscarea populara inedita care l-a constrans pe fostul sef al statului sa demisioneze in cele din urma in aprilie 2019.Pedepsele cu 15 ani de inchisoarea pentru Said Bouteflika, "Toufik", fostul sef al atotputernicului Departament al informatiilor si securitatii (DRS) si fostul sau adjunct Athmane Tartag, care i-a succedat, fusesera confirmate in apel in februarie 2020.La inceputul anului 2020, dupa ce pedeapsa sa fusese redusa in apel la trei ani de inchisoare, intre care noua luni de detentie stricta, Louisa Hanoune, secretar general al Partidului Muncitorilor (PT, de orientare trotkista), a fost eliberata.Said Bouteflika a fost un influent consilier special al fratelui sau Abdelalziz in timpul celor 20 de ani ai presedintiei acestuia (1991-2019).Pozitia sa se consolidase pana in punctul in care a fost considerat drept "presedintele bis", pe masura ce starea sanatatii sefului statului se deteriora, dupa un accident vascular cerebral, in urma caruia devenise paralizat si afazic.Dupa demisia fortata a fratelui sau, Said Bouteflika a fost citat in mai multe dosare de coruptie impreuna cu fosti oligarhi apropiati ex-presedintelui algerian.Mai multi magnati din epoca Bouteflika au fost condamnati la pedepse grele, intre care Ali Haddad, fostul conducator al principalei organizatii patronale algeriene, Forumul sefilor de intreprinderi (FCE).In plus, numerosi opozanti si militanti ai Hirak au fost de asemenea arestati, judecati si condamnati intr-un climat de represiune impotriva opozantilor, a presei independente si a bloggerilor.Potrivit Comitetului national pentru eliberarea detinutilor (CNLD), o asociatie care ii ajuta pe detinutii politici, retinerile si arestarile care ii vizeaza pe militantii antiregim sunt cotidiene, in pofida sistarii manifestatiilor saptamanale ale Hirak din martie 2020 din cauza pandemiei de COVID-19.Conform CNLD, peste 90 de persoane sunt detinute in prezent in Algeria pentru fapte legate de miscarea de contestare si protestele impotriva incalcarii libertatilor individuale.