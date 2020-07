Africa de Sud pregateste peste 1,5 milioane de morminte pentru potentialele victime ale pandemiei COVID-19

Este ceea ce a declarat responsabilul provincial pentru sanatate, Bandile Masuku, la o conferinta de presa desfasurata la Johannesburg inaintea unei vizite pe un teren unde se sapa deja morminte pentru situatia in care ar fi nevoie de inmormantari masive."Pregatim peste 1,5 milioane de morminte. Este o discutie incomoda, pentru un medic nu este una dintre cele mai bune teme, dar aceasta este realitatea cu care suntem fortati sa ne confruntam si pentru care trebuie sa fim pregatiti", a explicat responsabilul sud-african. Africa de Sud este tara cea mai afectata de pandemia COVID-19 pe continentul african, cu circa 40% din cazurile descoperite pe acest continent. Pana in prezent in Africa de Sud au fost confirmate 215.855 de cazuri de coronavirus, dintre care 3.502 decese.Relativ ferita de pandemie cand aceasta se extindea in Europa, incepand din luna iunie Africa de Sud a inregistrat cresteri galopante ale infectarilor, care au ajuns in ultima vreme la circa 10.000 pe zi.Cresterea numarului cazurilor coincide cu relaxarea masurilor de izolare incepand de pe 1 iunie, mai ales in provincia Gauteng, principalul centru politic si economic al tarii.