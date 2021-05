Imagini dramatice in Africa de Sud. Reactia soferilor unei camionete pline cu bani dupa ce asupra lor este trasa o rafala de gloante VIDEO

Soferul si colegul sau erau intr-o cursa de transport aparent fara evenimente, la Pretoria, cand, dintr-o data, se aud bubuituri puternice. Geamul usii din dreptul soferului a devenit o tinta si incepe sa se crape, lovita de mai multe gloante trase de atacatori in directia ei, arata SkyNews. In imagini se vede cum barbatul aflat la volan isi pastreaza calmul si incearca sa depaseasca talharii, in timp ce celalalt isi pregateste pistolul, dupa care renunta la el si apuca o arma automata din cabina."Vin dupa noi", ii spune soferul colegului sau, in timp ce urmarirea continua.Soferul, scrie o sursa sud-africana pe Twitter , este instructor sef al unei agentii de aparare si fost membru al unitatilor de Forte Speciale ale politiei din Africa de Sud.Dupa atac, masina a fost fotografiata si se vede cum geamul blindat a rezistat gloantelor.