Atac sangeros la Nairobi: Forte israeliene intervin pentru a opri carnagiul

Fortele israeliene s-au alaturat trupelor din Kenya, in incercarea de a opri carnagiul care are loc, de sambata, in mall-ul Westgate din capitala kenyana Nairobi, a informat o sursa din securitate.

"Israelienii tocmai au intrat (in mall - n.red.), iar acum salveaza ostaticii si pe cei raniti", a declarat sursa citata pentru AFP, sub protectia anonimatului, relateaza Times of India.

Mai multi militanti somalezi inarmati au patruns, sambata, in centrul comercial Westgate, luand un numar necunoscut de ostatici. In urma atacului, 59 de persoane au murit, iar 175 au fost ranite.

Ostaticii luati de teroristi sunt inca blocati in interiorul mall-ului, cu toate ca imobilul a fost inconjurat de fortele de ordine. Gruparea militanta Al-Shabab a revendicat atentatul si a spus ca acesta reprezinta un raspuns la existenta trupelor kenyene in Somalia.

Acolo se afla aproximativ 4.000 de trupe kenyene, care lupta impotriva militantilor inca din anul 2011. Gruparea este afiliata al Qaida si a numit atacul, intr-o postare pe Twitter, "spectacolul Westgate".

Presedintele Kenyan a spus ca politistii sunt "in proces de neutraliza atacatorii si de a securiza mallul". "Ii vom urmari oriunde vor fugi. Vom ajunge la ei si ii vom pedepsi pentru aceste crime oribile". Cinci atacatori au fost arestati pana acum, dintre care unul a murit din cauza ranilor.

Armata kenyana a cerut televiziunilor sa nu transmita nimic in direct, deoarece atacatorii urmaresc pe ecranele din mall-uri. De asemenea, fortele de ordine intervin si cu elicoptere de supraveghere.

Ministrul kenyan Joe Lenku a precizat ca 1.000 de oameni au reusit sa scape din complexul comercial Westgate, dupa atentatul gruparii militante somaleze al-Shabab.

Nu se stie cati civili sunt inca tinuti ostatici in interiorul mall-ului, iar soldatii kenyeni, alaturi de fortele israeliene, fac eforturi pentru a-i captura pe atacatori.

