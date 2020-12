Autoritatile din Franta au depistat un prim caz de contaminare cu noua varianta sud-africana a virusului SARS-CoV-2

Cazul a fost confirmat miercuri la un barbat care s-a intors dintr-un sejur in Africa de Sud si care locuieste in regiunea estica Haut-Rhin, aproape de granita cu Elvetia.Acesta ar fi dezvoltat simptome de COVID-19 la revenirea din Africa de Sud si s-a testat in Elvetia, testul relevand prezenta variantei denumite "501.V2", identificata in tara africana in octombrie si care este responsabila de o mare majoritate a noilor cazuri de acolo.Barbatul respectiv, care este vindecat in prezent, s-a izolat la domiciliu imediat dupa aparitia simptomelor si nu a fost identificat niciun alt contact cu risc, a asigurat ministerul francez.La 25 decembrie, autoritatile franceze au identificat un prim caz de contaminare cu varianta nou identificata in Marea Britanie, aminteste AFP.Amandoua aceste noi variante ale noului coronavirus ar putea fi mai contagioase, dar nu mai periculoase in sine, mentioneaza France Presse.