Cel putin noua persoane au murit dupa ce ciclonul Eloise a lovit coasta de est a Africii

Majoritatea deceselor au fost raportate in portul Beira din Mozambic, potrivit autoritatilor, cele mai multe persoane fiind ucise de copacii care s-au prabusit Districtele Buzi si Nhamatanda au fost afectate de inundatii grave. Ciclonul, numit Eloise de meteorologi, a slabit in intensitate pe masura ce s-a indreptat catre Zimbabwe, Botswana si parti din Africa de Sud.Ciclonul a lovit statul insular Madagascar, unde a provocat moartea unei persoane si inundatii grave.Potrivit Institutului National de Meteorologie din Mozambic (INAM), in portul Beira au cazut 250 de mililitri de ploaie in decursul a 24 de ore.