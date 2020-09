''Doliu si furie'' in RD Congo dupa moartea a 50 de oameni intr-o mina de aur

Mina de aur din provincia Kivu de Sud s-a prabusit vineri a spus el.Cetatenii obisnuiti s-au folosit de unelte rudimentare pentru a muta pietrele si daramaturile de la mina prabusita."Trupurile lor sunt ingropate sub daramaturi, nu sunt sanse sa existe supravietuitori", a spus Kamundala.Dupa ploile torentiale de joi si vineri raul Njali din apropiere s-a revarsat, apa si noroiul ajungand in putul minier, care se afla la mai putin de un kilometru de rau, a declarat viceprimarul.Orasul a decretat "doua zile de doliu si furie (...) nu numai pentru a ne omagia compatriotii dar si pentru a denunta conditiile precare in care lucreaza minerii", a spus viceprimarul.Kamituga a devenit oras anul trecut, dupa ce activitatea din jurul minei de aur a crescut. Victimele erau mineri artizanali, multi dintre ei tineri saraci care lucrau cu un minim de echipament.Jason Aruni, un reprezentant al minerilor din oras, a comparat puturile miniere pentru exploatarea aurului din Kamituga cu un "cimitir unde multe persoane sunt ingropate cu regularitate fara a exista nicio pedeapsa dupa aceea".Guvernatorul din Kivu de Sud, Theo Kasi, a emis un comunicat in care deplange "moartea tragica a 50 de oameni, multi dintre ei tineri".Minerii artizanali au devenit furnizori majori pentru companiile internationale, de obicei prin intermediari. Cu unelte depasite si cu echipament de siguranta aproape inexistent, ei sunt deseori victime ale unor accidente fatale, noteaza dpa.