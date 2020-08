Fumatul, interzis complet in spatiile publice din Galicia, Spania, de frica raspandirii coronavirusului

Autoritatile locale din Galicia, Spania, au anuntat o interdictie generala asupra fumatului public - pe strada si in localuri, restaurante sau baruri - in cazul in care distantarea fizica nu este posibila. Regiunea din nord-vestul Spaniei este prima care introduce o astfel de masura, dar si alte zone sunt pe punctul de a o face, informeaza BBC Decizia vine in contextul in care Spania se confrunta, din nou, cu cea mai mare rata de infectare cu coronavirus din vestul Europei. Numarul cazurilor zilnice a crescut de la mai putin de 150, in iunie, pana la 1500, in august.Miercuri, au fost inregistrate 1690 de cazuri noi.Interdictia fumatului public in Galicia a fost anuntata intr-o conferinta de presa, miercuri, dupa ce expertii au recomandat aceasta masura guvernului regional.Masura este sustinuta si de ministerul national al sanatatii, care a publicat luna trecuta o cercetare in careCercetatorii au aratat ca fumatorii se expun unor riscuri mai mari pentru ca nu poarta masti, iar atingerea tigaretei cu mana murdara, precum si suflarea fumului maresc sansele de a contacta sau raspandi virusul.Masuri similare au fost impuse si in alte tari, precum in Africa de Sud, unde comercializarea tutunului a fost interzisa inca de la finalul lunii martie.Decizia a fost justificata de sfaturile expertilor si ale OMS.