In Africa de Sud, lesbienele sunt "vindecate" prin viol

Africa de Sud trece printr-o criza provocata de comportamentul celor care nu tolereaza persoanele cu orientari homosexuale, cum ar fi lesbienele. Acestea sunt violate, sub pretextul ca astfel "se vindeca" si devin heterosexuale.

"Violul corectiv" este o crima din ura folosita pentru a "converti" lesbienele la heterosexualitate, termenul fiind inventat in Africa de Sud la inceputul anilor 2000, cand organizatiile de caritate au observat un aflux de astfel de atacuri, potrivit cotidianului britanic Independent.

Insa, in ciuda mediatizarii internationale, practicile violul corectiv in regiune devin tot mai violente, in contextul in care tara devine "tot mai homofoba".

Cel putin 31 de femei au fost chiar ucise, in ultimii 15 ani, prin acest gen de violente, iar in fata jucatorilor ajung doar autorii unui viol din 25. Intr-unul dintre aceste cazuri, doi dintre atacatori au primit cate 25 de ani de inchisoare.

Un raport ONU de la sfarsitul secolului XX plasa Africa de Sud pe primul loc in ceea ce priveste numarul de violuri raportat la numarul locuitorilor, o adevarata capitala mondiala a violurilor - nu mai putin de 500.000 pe an, adica unul la fiecare 17 secunde. O femeie sud-africana din doua este violata cel putin o data in decursul vietii.

Mai mult, rapoartele aratau ca 20 la suta dintre barbati au sustinut ca femeile "au cerut-o" cand au fost intrebati in legatura cu violarea acestora.

De asemenea, un sfert din barbatii unei provincii sud-africane au spus, sub protectia anonimatului, ca au participat cel putin o data in viata la un viol, trei sferturi dintre victimele lor avand sub 20 de ani. De asemenea, un sfert dintre baietii de scoala din Soweto au spus ca violul este o forma de "distractie".