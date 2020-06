Leonardo DiCaprio s-a alaturat campaniei de sprijinire a rezervatiei naturale Virunga, dupa ce 12 rangeri au fost ucisi intr-un atac fara precedent

Ziare.

El este recunoscut pentru activismul sau din ultimii ani, in special in problemele de mediu.In aprilie, 12 rangerii din parc au fost ucisi intr-o ambuscada, de un grup de rebeli ruandezi.Parcul National Virunga este o atractie turistica populara si este cunoscut pentru populatia sa de gorile de munte, pe cale de disparitie.DiCaprio a contribuit din nou, la un fond care isi propune sa sprijine parcul.Earth Alliance, un grup al carui co-fondator este DiCaprio, a donat o parte din finantarea initiala de 2 milioane de dolari (1,65 milioane de lire sterline), desi nu este clar cat de mult."Am avut marea onoare de a ma intalni si de a sprijini echipa curajoasa a lui Virunga in lupta lor impotriva forajului ilegal de petrol in 2013", a declarat DiCaprio intr-o declaratie pentru BBC Actorul a fost producator executiv al documentarului Virunga, nominalizat la Oscar in 2014."Virunga are nevoie urgenta de fonduri pentru a proteja populatia de gorile de munte pe cale de disparitie, pentru a oferi sprijin rangerilor si familiile celor cazuti la datorie si pentru a sustine eforturile de prevenire a bolilor", a spus el."Este esential sa ne unim in aceasta perioada de criza incredibila."Parcul, inclus in Patrimoniul Mondial Unesco, este unul dintre cele mai diverse biologic din lume si gazduieste cateva sute de specii de pasari, reptile si mamifere.In luna mai, parcul a lansat Fondul Virunga, format din donatii de la grupuri, printre care si cel co-fondat de DiCaprio. Si Comisia Europeana a contribuit la Fondul Virunga.Ultimul atac, din luna aprilie, in care au fost ucisi 12 rangeri, este considerat "cel mai mortal" dintre toate atacurile din Parcul National din Congo.Parcul Virunga a spus ca se confrunta cu o "serie de amenintari fara precedent".Pe langa recentul atac asupra rangerilor, focarul de coronavirus a dus la o pierdere semnificativa a veniturilor.In plus, oamenii de stiinta spun ca noul coronavirus reprezinta o "amenintare existentiala" pentru gorile, in sine.World Wide Fund For Nature a avertizat ca