Masacru in Niger: 100 de morti in atacuri comise de jihadisti in doua sate in vestul tarii

"Tocmai ne-am intors de la locurile atacurilor. La Tchoma Bangou au fost pana la 70 de morti, iar la Zaroumadareye 30 de morti", a declarat duminica Almou Hassane, primarul din Tondikiwindi, care administreaza cele doua sate vizate "de teroristi veniti la bordul a o suta de motociclete".Primarul a spus ca "au fost si 25 de raniti, dintre care unii au fost evacuati la Niamey si Ouallam pentru ingrijiri".Sursa a mai precizat ca, "pentru a ataca cele doua sate (aflate la distanta de 7 km), atacatorii s-au impartit in doua coloane: in timp ce una ataca Zaroumadareye, ceilalti au atacat Tchoma Bangou".Cele doua sate sunt situate la circa 120 km nord de capitala Niamey, in regiunea Tillaberi, frontaliera cu Mali si Burkina Faso . Regiunea este vizata cu regularitate in ultimii ani de atacuri ale unor grupari jihadiste.Dublul atac, anuntat sambata de alesi locali, dar fara un bilant precis, a fost comis in ziua proclamarii rezultatelor alegerilor prezidentiale. Acestea l-au dat confortabil in frunte, cu 39,33%, pe Mohamed Bazoum, candidat al partidului la putere si fost ministru de interne, care a promis sa intensifice lupta contra gruparilor jihadiste.