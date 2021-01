OMS reduce la jumatate pretul testelor COVID-19 destinate tarilor in curs de dezvoltare

Gratie acestui acord, pretul unui test se va reduce de la 5 la 2 dolari si jumatate si se va reusi acoperirea a 50% din nevoile tarilor cele mai vulnerabile.In aceste tari se observa, nu doar o lipsa de teste pentru detectarea COVID-19 , ci si a laboratoarelor unde acestea trebuie procesate.De asemenea, o buna parte din populatiile acestor tari locuiesc departe de centrele medicale si au nevoie de resurse rapide pentru detectarea virusului SARS-CoV-2 si sa evite calatoriile nenecesare.Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii , este nevoie de aproximativ 500 de milioane de teste de diagnosticare pentru a acoperi nevoile tarilor in dezvoltare in anul 2021, dintre care 75% ar trebui alocate centrelor izolate.In timp ce in tarile dezvoltate numarul testelor zilnice la fiecare 100.000 de persoane se ridica la 252, in tarile cu venituri mici numarul unor astfel de teste este de zece ori mai scazut, cu doar 24 de teste la 100.000 de persoane, noteaza OMS.Citeste si: