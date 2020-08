Pesticidele, excluse de pe lista posibilelor cauze ale mortii a sute de elefanti in ultimele luni din Botswana

Au fost testate noua pesticide si substante agrochimice, fiind astfel excluse de pe lista posibilelor cauze.Ministerul a precizat insa ca este posibil ca elefantii sa fi murit din cauza unei toxine naturale.Este necesar sa se faca alte teste pe esantioanele prelevate de la elefantii care au murit, a precizat organizatia Future for Elephants.Autoritatile au gasit 281 de elefanti morti in zona Deltei Okavango, in ultima perioada. Organizatii de mediu au anuntat ca ar fi vorba de aproximativ 350 de elefanti morti.Fildesii elefantilor au ramas intacti, ceea ce inseamna ca este exclusa varianta braconajului.Botswana detine o treime din populatia, in scadere, de elefanti a Africii.