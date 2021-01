Presedintele Africii de Sud, tara grav afectata de pandemie, cere statelor bogate sa cedeze o parte din vaccinurile anti COVID: "Au achizitionat cantitati mari"

"Avem nevoie ca aceia care au acumulat vaccinuri sa le cedeze asa incat alte tari sa le poata avea", a spus Ramaphosa intr-o reuniune in format virtual a Forumului Economic Mondial."Tarile bogate ale lumii au iesit in fata si au achizitionat cantitati mari de vaccinuri ... Unele state au achizitionat chiar de pana la patru ori fata de necesarul populatiei lor ... excluzand astfel alte tari", a adaugat presedintele sud-african.Ramaphosa, care prezideaza actualmente Uniunea Africana, a mai spus ca tarile continentului vor avea acces la fel de rapid la vaccinuri ca si alte state. Africa de Sud se confrunta cu cea mai grava epidemie de COVID-19 de pe continent, care, in intregul sau, se zbate sa-si asigure suficiente doze pentru a incepe programele de imunizare a celor 1,3 miliarde de locuitori."Nu suntem toti in siguranta daca unele tari isi vaccineaza locuitorii, iar alte tari nu vaccineaza. Trebuie sa actionam toti impreuna in combaterea coronavirusului", a concluzionat Ramaphosa in pledoaria sa.CITESTE SI: