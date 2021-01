Tara din Africa unde guvernul este decimat de COVID-19. Patru ministri au murit

Presedintele Emerson Mnangagwa a declarat ca tara este profund afectata de COVID-19 . "Pandemia nu discrimineaza. Nu exista spectatori, judecatori, oameni mai sfinti decat tine. Nu sunt sumerbarbati sau superfemei. Suntem cu totii expusi", a afirmat Mnangagwa intr-un discurs televizat.Mnangagwa a fost prezent saptamana trecuta la inmormantarea unuia dintre ministri, la scurt timp dupa ce s-a anuntat moartea ministrului de Externe, Sibusiso Moyo. A incetat din viata si ministrul Transporturilor, Joel Matiza, iar anterior a decedat si alt ministru. De asemenea, au incetat din viata recent si alti politicieni si oameni importanti din Zimbabwe. Opozitia acuza guvernul ca foloseste COVID-19 ca arma prin tinerea membrilor parlamentului, a oficialilor si altor opozanti in inchisori supraaglomerate, unde virusul se transmite rapid. Criticii acuza guvernul si de faptul ca neglijeaza spitalele de stat, unde multi pacienti cu Covid-19 nu pot beneficia de oxigenul necesar pentru a supravietui. Mai multi oameni privilegiati sunt tratati in spitale private foarte scumpe sau in strainatate.Guvernul a anuntat ca face tot ce ii sta in puteri si ca in ciuda divergentelor politice si ecnomice lupta cu virusul este a tuturor.Zimbabwe a inregistrat pana acum 31.007 cazuri de infectare cu coronavirus si 974 de decese cauzate de COVID-19.