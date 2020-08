Un studiu ADN a dezvaluit soarta milioanelor de africani vanduti ca sclavi: "Fortarea de a face copii a fost o metoda de a asigura forta de munca constanta"

Peste 50.000 de oameni au participat la studiu, cercetarile reusind sa identifice mai multe detalii despre "impactul genetic" al comertului cu sclavi asupra populatiilor din zilele noastre, care locuiesc in America de Nord.Studiul arata in mod clar consecintele bolilor, rasismului, maltratarii, violului.Peste 12,5 milioane de africani au fost vanduti intre 1515 si pana la mijlocul secolului al XIX-lea.In jur de doua milioane de barbati, femei si copii au murit in drum spre America de Nord.Studiul ADN a fost realizat de compania 23andMe si a inclus 30.000 de oameni de origine africana care locuiesc de ambele parti ale Atlanticului.Descoperirile au fost publicate in American Journal of Human Genetics, informeaza BBC Desi majoritatea rezultatelor studiului au fost de acord cu documentele istorice despre locurile din care au fost luati oamenii din Africa si unde au ajuns ca sclavi in America de Nord, "in unele cazuri, rezultatele au aratat cu totul altceva".Ceea ce a surprins a fost numarul mare al stramosilor nigerieni din SUA si America Latina, in comparatie cu numarul sclavilor inregistrat din acea regiune.Cercetatorii au spus ca acest lucru poate fi explicat prin "comertul intre colonii care a avut loc in mod special intre 1619 si 1807".Studiul a mai subliniat ca "practica fortarii sclavilor de a face copii a fost o metoda de a asigura o forta de munca constanta, inaintea abolirii comertului transatlantic cu sclavi".In Statele Unite, femeilor li se promitea deseori libertatea in schimbul reproducerii, iar politicile rasiste s-au opus amestecarii raselor diferite, spun oamenii de stiinta.