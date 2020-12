Vanzarea alcoolului a fost interzista in Africa de Sud

Interdictia de circulatie pe timpul noptii a fost, de asemenea, extinsa, incepand la orele 21, in loc de 23, pana la orele 6 dimineata.In timpul noptii, "nimeni nu va fi autorizat sa fie in afara casei, cu exceptia personalului din domeniul sanatatii", a precizat Cyril Ramaphosa, intr-un discurs la televiziune.Barurile si restaurantele nu vor fi inchise complet, presedintele sud-african insistand asupra necesitatii de a apara pe cat posibil o economie deja fragilizata in cursul primului val. Acestea vor trebui sa isi scurteze programul de lucru, clientii si personalul fiind obligati sa plece la orele 20, pentru a respecta noua interdictie de circulatie pe timpul noptii.Viteza contaminarilor este "deosebit de ingrijoratoare", a insistat Cyril Ramaphosa, denuntand "o lipsa extrema de vigilenta printre noi" cu ocazia sarbatorilor de sfarsit de an."Am coborat garda, iar acum platit pretul pentru asta", a declarat el, mentionand sarbatorile de sfarsit de an scolar (este vara in Africa de Sud), petrecerile in familie de Craciun, concerte si slujbele religioase, toate considerate evenimente "super-contaminante".Timp de 14 zile, toate adunarile numeroase, in interior, ca si in aer liber, sunt interzise, cu exceptia inmormantarilor limitate la 50 de persoane si catorva exceptii care vor fi detaliate mai tarziu, a mai anuntat el.Interzicerea vanzarii alcoolului, cel putin pana la 15 ianuarie, vizeaza sa reduca numarul internarilor in spital legate de accidente rutiere sau violenta domestica, mai ales familiale, generate de consumul in exces.Duminica, Africa de Sud a devenit prima tara de pe continentul african care a depasit pragul de 1 milion de cazuri de coronavirus.Tara africana, care in prezent se confrunta cu un al doilea val de infectari, a inregistrat 1.004.413 cazuri de coronavirus din martie si 26.735 de morti, potrivit datelor oficiale.O noua tulpina a virusului, despre care se crede ca este mai transmisibila, se raspandeste in prezent pe teritoriul Africii de Sud.