VIDEO Incendiu urias de vegetatie pe versantii muntelui Kilimanjaro

Different scenes regarding fire outbreak on Mount Kilimanjaro. Efforts are underway to contain the fire. We have deployed about 400 pax to counter the outbreak

Prayers to all those on Kilimanjaro fighting a terrible fire that's been raging for days and struggling to control it due to the altitude. A truly beautiful place & people and a mountain that has a special place in my heart

Fire on Mount Kilimanjaro on the Marangu route between Mandara Hut and Horombo. Fire started on Sunday which was exacerbated by heavy winds.

Incendiul, alimentat initial de vantul puternic, a izbucnit duminica in regiunea Whona unde se afla un centru pentru alpinistii care aleg rutele Mandara si Horombo, doua dintre traseele turistice catre varful muntelui.Potrivit autoritatilor, intensitatea vantului s-a redus marti.Un reprezentant al Serviciului Parcurilor Nationale din Tanzania (TANAPA), Pascal Shelutete, a declarat pentru Reuters ca pompierii si alte forte de interventie au reusit sa controleze incendiul, adaugand ca acesta este ''aproape izolat''.Sute de pompieri, localnici si studenti din zona si-au unit fortele in lupta cu flacarile care au cuprins Kilimanjaro.Situat in nord-estul Tanzaniei, in apropierea frontierei cu Kenya, Kilimanjaro, de origine vulcanica, se inalta pana la 5.895 metri deasupra nivelului marii.Kilimanjaro atrage anual aproximativ 50.000 de turisti."Vremea e linistita si nu este vant puternic care ar putea contribui la raspandirea incendiului in alte zone", a declarat Alex Kisingo, director adjunct in cadrul Colegiului pentru Gestionarea Faunei Salbatice din Africa, situat in apropiere, institutie care si-a trimis studentii si personalul sa ajute la stingerea incendiului."Flacarile ar fi putut fi controlate mai devreme, insa incendiile din zonele montane sunt foarte dificile", a explicat el, adaugand ca nicio persoana nu a fost ranita, iar proprietatile private nu au suferit pagube.