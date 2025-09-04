Ajutorul militar acordat de România Ucrainei a ieșit până la urmă la iveală, pe cifre. „Acordăm un sprijin similar cu cel al Ungariei”

Ajutorul militar acordat de România Ucrainei a fost și rămâne un subiect de dispută în societatea românească, în condițiile în care până de curând acesta era complet necunoscut.

Foarte recent, însă, cifrele concrete ale acestui ajutor au fost oferite publicului printr-un material Cursdeguvernare, care citează o interpelare a europarlamentarului Gheorghe Piperea către Consiliul Fiscal European.

La 0,6% din PIB-ul României pe 2021, un referendum pe subiect este inoportun

Astfel, conform acestuia, sprijinul militar, umanitar și financiar al României pentru Ucraina, în perioada februarie 2022 – iunie 2025 se ridică la 1,5 miliarde de euro, respectiv 0,6% din PIB-ul anului 2021, când valoarea acestuia s-a ridicat la 240 de miliarde de euro.

Cu alte cuvinte, 14,4 miliarde de euro în trei ani și jumătate.

Nu este mai puțin adevărat, însă, după cum arată datele aceleași publicații, că o notă de informare recentă a Parlamentului European, elaborată pe baza datelor AMECO (baza de date cu prognoze a Comisiei Europene) și ale Institutului de economie mondială de la Kiel, estimează ajutorul României acordat Ucrainei în perioada de război cu Rusia la circa 1,5 mld. euro, adică o medie de circa 0,2% din PIB în fiecare an.

Pe oricare dintre cele două variante însă, foarte apropiate ca valoare, ajutorul acordat de România Ucrainei este foarte mic raportat la PIB-ul țării noastre, ceea ce face inclusiv un demers precum cel al lui George Simion, de a propune un referendum pe această temă, să fie cel puțin inoportun, dacă nu chiar neavenit.

Ads

Pe de altă parte însă, comentând informațiile pentru Ziare.com, Cristian Grosu, redactorul-șef Cursdeguvernare, nu crede că domnul Piperea se va lăsa convins de aceste cifre, fiind sigur că el le știa deja.

„Problema este că la un moment dat însuși Marcel Ciolacu, pe la finele lui 2023, ieșise cu declarații prin care spunea că dăm 3% din PIB și de aceea avem deficitul mare, ceea ce a fost o minciună și o dezinformare la limita inconștienței. Până la urmă Marcel Ciolacu a și plătit de altfel acest gen de inconștiență, pentru că a pierdut în fața partidei proruse din România alegerile, în fața lui Călin Georgescu”, explică acesta.

România acordă un ajutor apropiat de nivelul Ungariei, care nu ajută Ucraina aproape deloc

Totodată, acesta mai arată că publicația pe care o conduce a publicat nu doar ceea ce spune Consiliul Fiscal, ci și datele Institutului Economic din Kiel, unul dintre cele mai puternice, mai respectate și mai obiective think-tank-uri din Europa.

Ads

„Cei de la Kiel au făcut o evaluare, România fiind unul dintre statele care acordă cel mai mic ajutor Ucrainei, dacă ne raportăm la PIB. Iar dacă ne uităm pe datele lor, observăm că România are aceeași culoare ca Ungaria și știm cât ajutor îi acordă Ungaria Ucrainei”, arată Cristian Grosu.

Acesta explică, prin urmare, faptul că la un nivel de 0,2% din PIB pe an, sau un nivel apropiat acestuia la cifra de 0,6% pe trei ani și jumătate din PIB-ul României pe 2021, lucrul acesta nu se cunoaște în cheltuielile României.

„Și, atenție, nu este vorba nici măcar de 0,2% din PIB-ul anual, ci suma totală, pe toți cei 3 ani și jumătate, este de 0,6% din PIB-ul din 2021, când am avut un PIB foarte mic, venit imediat după pandemie, adică mult mai puțin decât suma cu care partida prorusă din România încearcă să vândă toată această idee”, adaugă Cristian Grosu.

Totodată, acesta mai arată faptul că dacă ne uităm pe harta celor de la Kiel, țările care acordă cel mai mult ajutor raportat la PIB sunt statele baltice și statele nordice cum sunt Finlanda și Suedia, dar și Germania și Danemarca, care știu foarte clar ce pericol ar însemna pentru Europa ca Putin să treacă de Ucraina.

Ads

„Mai ales că, și lucrul ăsta trebuie foarte bine înțeles, genul acesta de cheltuială este practic o investiție în propria securitate. Să ne uităm pe hărți cu toții și să vedem că în momentul ăsta Ucraina este un tampon între o Rusie imperialistă și dezlănțuită împotriva Occidentului și sistemului occidental de libertăți pe care acesta îl reprezintă și noi”, mai spune Cristian Grosu.

Ajutorul pentru Ucraina și Republica Moldova, sume „ridicole” față de PIB-ul României

Cât despre motivul pentru care autoritățile noastre s-au ferit să transmită aceste date, Cristian Grosu crede că acest lucru a fost pentru a nu aduce subiectul în discuție la nivelul opiniei publice, din moment ce, adaugă el, acest gen de subiect funcționează exact pe principiul campaniilor de dezinformare: „spui 1 și de fapt se înțelege 10”.

Totodată, acesta adaugă și faptul că în această discuție intră inclusiv Republica Moldova, mai precis disputa legată de ajutorul pe care România îl acordă acestei țări.

Ads

„Toată lumea spune că îi ajutăm, le dăm bani, le facem, le dregem etc. Hai să fim serioși, sumele sunt ridicole față de necesar și sunt ridicole față de PIB-ul nostru”, spune Cristian Grosu.

Acesta reamintește în același timp și că toată această dispută a plecat de la rostogolirea narațiunilor conform cărora toți europenii susțin Ucraina și din cauza asta au problemele economice pe care le au, subliniind faptul că cei care susțin aceste teze nu sunt cu adevărat ceea ce pretind, mai precis suveraniști.

„Hai să punem în ghilimele suveraniști, pentru că dacă ar fi într-adevăr suveraniști nu ar fi atât de lipiți de Rusia și nu ar propaga narațiunile Rusiei și nu ar susține prin tot ceea ce fac interesele Rusiei de a destabiliza România și Europa. Deci să nu ne jucăm cu cuvântul suveranism”, spune Cristian Grosu.

Acesta concluzionează spunând faptul că, mai devreme sau mai târziu, la finele războiului, vom afla și alte detalii despre sprijinul pe care România „în mod legitim, natural, rațional” l-a acordat Ucrainei în această conjunctură militară.

Ads