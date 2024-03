A fost difuzat filmul antiislam al unui deputat olandez

Filmul antiislam al unui deputat olandez de extrema-dreapta a fost difuzat joi. Asta in ciuda faptului ca oficialii olandezi si-au exprimat opozitia, ingrijorati de o criza internationala similara celei dupa publicarea caricaturilor cu Mohamed, relateaza AFP.

Asa cum a anuntat din noiembrie, Geert Wilders, in varsta de 44 de ani, a difuzat pe YouTube un scurt-metraj de 17 minute, pentru a demostra ceea ce el numeste caracterul "fascist" al Coranului.

Filmul "Fitna" (in limba araba inseamna discordie in cadrul islamului) prezinta imagini violente cu atentatele din New York si Madrid, executii in tari musulmane care nu sunt identificate si o lecturare a unor versete din Coran care justifica in general pedepse exemplare pentru cei care nu sunt musulmani.

Fragmente din film, care au intre doua si zece minute, au fost vazute deja de mii de persoane pe YouTube, multe dintre ele postand comentarii si inregistrari video ostile lui Geert Wilders. Altii insa si-au exprimat sustinerea pentru acest politician.

YouTube a publicat un mesaj care spune ca unele dintre scenele filmului pot fi ofensatoare si nu sunt recomandate minorilor. Site-ul cere ca utilizatorii sa confirme ca sunt majori inainte de a vedea scurt-metrajul.

In ianuarie si februarie 2006, publicarea de catre un cotidian danez a unor caricaturi cu profetul Mahomed a provocat un val de furie si violente in lumea musulmana. Olanda a ridicat deja nivelul de alerta terorista, iar mai multe state musulmane si-au exprimat indignarea.

