FBI a gasit dovezi ale implicarii Al-Qaida in atacul de la baza navala Pensacola din 2019

In luna februarie, o inregistrare audio care ar fi provenit de la gruparea islamista Al-Qaida in Peninsula Arabica (AQAP) a revendicat atacul de la baza din Pensacola (Florida) comis in luna decembrie si soldat cu trei morti si opt raniti. AQAP nu a oferit insa nicio proba.Autorul atacului, un cadet saudit care s-a pregatit cu armata SUA, se aflase in contact cu gruparea terorista, au declarat doua oficialitati americane apropiate de acest dosar.Anchetatorii au descoperit ca sauditul Mohammed Saeed Alshamrani a comunicat cu un agent al Al-Qaida care a incurajat atacurile, potrivit celor doi demnitari citati.FBI a descoperit legatura cu reteaua terorista internationala dupa ce expertii americani au reusit sa acceseze istoricul convorbirilor si mesajelor de pe cel putin unul dintre cele doua telefoane iPhone ale lui Alshamrani. Deocamdata nu este clar daca agentul Al-Qaida i-a ordonat lui Mohammed Saeed Alshamrani sa comita atacul din decembrie anul trecut.Intr-o inregistrare audio difuzata anterior in acest an, liderul AQAP sustinea ca gruparea pe care o conduce a dat indicatii unui ofiter saudit sa comita atacul.Eforturile antiteroriste ale SUA au redus capacitatea Al-Qaida in Yemen si in regiunea Pakistan-Afganistan, dar incidentul de la Pensacola arata ca ideologia retelei inca poate inspira atacuri. In 2016, autoritatile americane au avertizat cu privire la riscurile unui val de atacuri ale Al-Qaida.