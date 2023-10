Justitia rusa nu il mai judeca pe Hodorkovski pentru "hartuire sexuala"

Justitia rusa a anuntat miercuri ca a renuntat sa il mai judece pentru "hartuire sexuala" pe fostul patron al companiei Iukos, Mihail Hodorkovski, potrivit judecatorului din dosar.

"Tribunalul Mesceanski din Moscova (...) a decis sa renunte la plangerea lui Aleksandr Kucima impotriva lui Mihail Hodorkovski", a declarat judecatorul insarcinat cu dosarul, relateaza AFP, citata de NewsIn.

Aleksandr Kucima, un fost coleg de detentie al lui Hodorkovski, care a depus plangere pentru "hartuire homosexuala" impotriva acestuia, ceruse compensatii de 500.000 de ruble (14.000 de dolari).

Fostul coleg de detentie al lui Hodorkovski a depus plangere la un tribunal moscovit, la aproape trei ani de la data presupuselor fapte.

"In plangere, el afirma cu toata seriozitatea ca a facut obiectul hartuirii homosexuale din partea lui Hodorkovski. Si si-a adus aminte recent, desi a pastrat acest secret oribil timp de trei ani intregi", au ironizat avocatii lui Hodorkovski.

Potrivit lor, fostul coleg de detentie, identificat ca Aleksandr Kucima si care nu stie "nici sa scrie, nici sa citeasca", a fost folosit de advsersarii clientului lor.

El incercase deja "sa il injughie pe Hodorkovski in 2006, in colonia penitenciara" in care se aflau amandoi, dar nu a reusit sa o faca.

Arestat in 2003 si condamnat pentru frauda fiscala in 2005 la capatul unui proces considerat ca fiind montat de Kremlin, Hodorkovski executa in prezent o pedeapsa de opt ani de inchisoare in Siberia.

El risca inca 22 de ani si jumatate de detentie, daca va fi gasit vinovat si pentru deturnare de bunuri, de fonduri si operatiuni financiare ilegale, in cadrul unui nou proces ce se va judeca la Moscova.

Ads