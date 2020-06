Liderul al Qaeda din nordul Africii a fost ucis de militarii francezi

Ziare.

Franta a anuntat vineri ca fortele sale militare l-au ucis pe liderul organizatiei al Qaeda din Nordul Africii, Abdelmalek Droukdel, in timpul unei operatiunii derulate in nordul Republicii Mali Liderul islamist era cautat de mai mult de sapte ani, conform Reuters."In 3 iunie, fortele armatei franceze, cu sprijinul partenerilor locali, l-au ucis pe emirul al Qaeda in Magrebul Islamic Abdelmalek Droukdel si mai multi dintre colaboratorii sai apropiati, in cadrul unei operatiuni desfasurate in nordul Republicii Mali", a anuntat pe Twitter ministrul Apararii din Franta Florence Parly.Droukdel era printre cei mai experimentati militanti din Nordul Africii si unul dintre cei care au participat la preluarea zonei de nord a Republicii Mali de catre militantii islamisti. Interventia militara franceza din 2013 i-a indepartat, ajutand fortele din Mali sa isi recucereasca teritoriul.Droukdel a luptat in Afganistan si il avea ca model pe fostul lider al-Qaeda din Irak Abu Musab al-Zarqawi.In 2012, Abdelmalek Droukdel a fost condamnat la moarte de un tribunal algerian, fiind acuzat de crima, apartenenta la o organizatie terorista si atacuri in care a folosit explozivi.Acuzatiile au fost formulate ca urmare a trei atacuri cu bomba organizate in Alger in aprilie 2007 si soldate cu moartea de 22 de persoane si cu ranirea altor 200.