Numarul comisarilor europeni trebuie stabilit inainte de 1 noiembrie 2009

Consiliul European trebuie sa decida inainte de 1 noiembrie 2009 numarul si formula de rotatie prin care va functiona o Comisie Europeana cu mai putini comisari decat state membre in cazul in care Tratatul de la Lisabona nu va mai intra in vigoare, a declarat, joi, Mark Gray, purtator de cuvant al CE.

Intrebat ce efect va avea asupra Executivului european referendumul negativ din Irlanda, care a blocat pe termen nedefinit intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona, Mark Gray a raspuns ca acesta poate avea ca urmare reducerea numarului de comisari inca din 2009, asa cum prevede Tratatul de la Nisa, actualmente in vigoare.

"Tratatul de la Nisa prevede ca reducerea numarului de comisari la mai putin decat numarul statelor membre sa intre in vigoare din 2009. Aceasta reducere va fi bazata pe un sistem strict de rotatie. Tratatul de la Lisabona amana aceasta data pana in 2014 si fixeaza un numar de comisari egal cu doua treimi din cel al statelor membre UE.

Asa ca situatia legala este ca o decizie a Consiliului trebuie luata inainte de 1 noiembrie 2009, pentru a fixa numarul si sistemul rotativ bazat pe Tratatul de la Nisa. Evident, daca Tratatul de la Lisabona este ratificat inainte, situatia se va schimba", a explicat Gray.

Si la nivelul Parlamentului European, referendumul din Irlanda i-a luat pe nepregatite pe deputatii din Comisia constitutionala. Jo Leinen, presedintele comisiei, a declarat ca "statele membre agreasera sa acorde pana in 2014 cate un comisar fiecarei tari, in ideea ca Tratatul de la Lisabona va intra in vigoare de anul viitor.

Ads

In cazul in care acesta este abandonat, ramane in vigoare Tratatul de la Nisa, care prevede reducerea numarului de comisari dupa ce UE se va extinde la 27 de membri - adica acum. Consiliul European ar trebui sa ia o decizie in acest sens la summitul de primavara din 2009 sau la cel din iunie, in orice caz inainte de toamna lui 2009 cand trebuie formata noua Comisie", a explicat Leinen.

"Avem nevoie de o noua dezbatere despre compozitia noii Comisii Europene, dar nimeni nu se va incumeta acum, pentru ca terenul este foarte exploziv. Nu doar din cauza Irlandei, ci si a altor tari - in primul rand a celor mici, care vor toate cate un comisar, ca sa nu mai vorbim de Romania sau Spania si apoi de statele mari.

Asa ca in toamna trebuie lansata dezbaterea cum sa arate principiul rotativ - la presedintia rotativa a UE s-a gasit o formula prin care se alterneaza tarile mari cu cele mici, vechile state membre cu noile state membre si probabil ca vom avea asta si in cazul comisarilor", a spus europarlamentarul german, precizand ca in comisia pe care o conduce dezbaterea nu a inceput inca, din cauza vacantei parlamentare ce se apropie.

Leinen a explicat ca in actualul Tratat de la Nisa nu se specifica in ce fel se reduce Comisia sau care este algoritmul prin care se aloca posturile de comisari. Solutia, in viziunea lui Jo Leinen, ar fi sa se acorde cate un post de vice-comisar tarilor care nu au comisar.

Ads