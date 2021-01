Secretar de stat al SUA, cu cateva zile inainte de sfarsitul mandatului lui Trump: "Iranul gazduieste si sustine lideri Al-Qaida"

Pompeo nu lanseaza pentru prima oara aceasta acuzatie - fara sa prezinte vreo proba -, primita cu scepticism de catre serviciile americane de informatii si congresmeni.Cotidianul american The New York Times (NYT) dezvaluia in noiembrie ca numarul doi in Al-Qaida, Abu Mohamed al-Masri, suspectat de implicare in atentatele vizand ambasadele americane in Kenya si Tanzania din 1998, a fost ucis de catre agenti israelieni in Iran Teheranul a dezmintit atunci aceste dezvaluiri si a subliniat ca nu exista teroristi din Al-Qaida pe teritoriul iranian.Seful diplomatiei americane a dezvaluit marti, intr-o conferinta de presa la National Press Club din Washington , ca al-Masri a fost ucis la 7 august."Prezenta lui al-Masri in Iran arata motivul din cauza caruia ne aflam in prezent aici (...). Al-Qaida are o noua baza, si anume Republica islamica Iran", a dat el asigurari, de asemenea fara sa prezinte vreo proba in acest sens.Omologul sau iranian Mohammad Javad Zarif a denuntat, pe Twitter , "minciuni belicoase".Iranul a fost una dintre principalele tinte ale administratiei Trump de-a lungul intregului mandat, iar presiunile americane au crescut in ultimele saptamani, in urma impunerii unor noi santciuni si unor declaratii incendiare.Consilieri ai lui Joe Biden , care-i succeda lui Donald Trump peste o saptamana, acuza administratia Trump de faptul ca incearca sa-l impiedice pe viitorul sef al statului sa reia dialogul cu Teheranul si sa revina in cadrul Acorduluide la Viena din 2015 in dosarul nucelar iranian.Mike Pompeo a anuntat marti ca vrea sa impuna sanctiuni atat unor lideri Al-Qaioda stabiliti in Iran, cat si unui numar de trei sedi kurzi de batalion si ca Departamentul de Stat ofera o recompensa in valoare de sapte milioane de dolari in schimbul oricarei informatii va permite localizarea liderului Al-Qaida, Muhammad Abbatay,cunoscut de asemenea sub numele de Abderrahman al-Maghrebi.