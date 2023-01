11 candidati s-au inscris oficial in cursa pentru alegerile prezidentiale din Franta

11 candidati in alegerile prezidentiale au primit numarul necesar de sustineri pentru a participa la scrutin, a anuntat Consiliul Constitutional, cu o zi inainte de data-limita a primirii formularelor.

Este vorba despre:

candidata Frontului National (FN, extrema dreapta) Marine Le Pen fostul ministru al Economiei al lui Francois Hollande, Emmanuel Macron fostul premier al lui Nicolas Sarkozy, Francois Fillon (Les Republicains) socialistul Benoit Hamon Jean-Luc Melenchon (La France insoumise) Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) Nathalie Arthaud (Lutte ouvriere) Philippe Poutou (NPA) Jean Lassalle (un deputat de centru) Francois Asselineau (UPR) Jacques Cheminade

Toti acestia au depasit pragul minim de 500 de semnaturi, relateaza Reuters.

Unii candidati si-au exprimat indignarea fata de noile reguli cu privire la primirea sustinerilor, pe care le denunta drept o tentativa de blocare a scrutinului.

Ads

Consiliul Constitutional a facut publice, anul acesta, numele tuturor sustinatorilor, si nu doar ale unui numar de 500 dintre ei, trasi la sorti de la fiecare candidat, asa cum se proceda anterior, iar formularele a trebuit sa fie trimise doar prin posta.

"Contrar unor temeri, aceste noi reglementari nu au avut consecinte negative masive asupra numarului total de sustineri trimise pe adresa Consiliului, deoarece 14.586 de formulare de sustinere au fost primite anul acesta, fata de aproape 15.000 in 2012", a declarat presedintele institutiei Laurent Fabius.

Zece candidati s-au putut prezenta in alegerile prezidentiale din 2012, 12 in 2007 si 16 - un record in Republica a V-a - in 2002.

Primul tur al scrutinului din acest an va avea loc pe 23 aprilie, iar al doilea pe 7 mai.