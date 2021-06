Alegeri regionale in Franta: Extrema dreapta franceza a obtinut un rezultat mai putin bun decat se astepta

Extrema dreapta franceza a obtinut un rezultat mai putin bun decat se astepta

"Un salt est posibil" inainte de al doilea tur, duminica viitoare, a reactionat la postul privat de televiziune TF1 vicepresedintele RN, Jordan Bardella, in conditiile in care, contrar sondajelor, partidul sau nu s-a clasat pe primul loc in niciuna dintre cele 6 din 13 regiuni pentru care erau disponibile estimari putin dupa orele 18:00 GMT.Sondajele sugerau ca Rassemblement National ar putea fi formatiunea cea mai votata in sase regiuni in acest prim tur.Partidul presedintelui Emmanuel Macron nu a inregistrat nici el rezultate bune, la mai putin de un an dupa alegerile prezidentiale.In regunea Provence-Alpes-Cote d'Azur (sud), presedintele regiunii aflat la sfarsit de mandat, de dreapta, Renaud Muselier (Les Republicains, LR), s-a clasat cu scor strans pe primul loc, spre surpriza generala, in fata candidatului RN, Thierry Mariani, potrivit primelor estimari, care ar putea evolua.La fel, in regiunea Hauts-de-France (nord), presedintele aflat la sfarsit de mandat (LR), Xavier Bertrand, care este deja candidat pentru alegerile prezidentiale din 2022, s-a clasat la mare distanta de candidatul RN, Sebastien Chenu, in conditiile in care sondajele anuntau un scor la egalitate.De o maniera generala, alegatorii si-au exprimat sustinerea pentru presedintii aflati la sfarsit de mandat, ceea ce favorizeaza LR si Partidul Socialist (PS), in detrimentul RN si al partidului presedintelui Macron, la Republique en Marche (Lrem), putin implantat pe plan local.Lrem, un partid infiintat in jurul lui Emmanuel Macron pentru alegerile prezidentiale din 2017, nu are nici el prea mare ancorare locala si nu a inregistrat rezultate bune. "Este dificil", a recunoscut purtatorul de cuvant al guvernului francez, Gabriel Attal.Ecologistii (EELV), care au realizat o buna performanta in marile orase in timpul alegerilor municipale din 2020, nu au obtinut nici ei rezultate bune.Exceptand aceasta sustinere pentru presedintii aflati la sfarsit de mandat, acest prim tur al alegerilor regionale si departamentale a fost marcat de un foarte mare absenteism, intre 66,5% si 68,6%, potrivit estimarilor institutelor de sondare a opiniei publice - "un nivel extrem de preocupant", a subliniat intr-un tweet ministrul de interne Gerald Darmanin.Aproximativ 48 de milioane de cetateni au fost chemati la urne pentru a reinnoi adunarile regionale si departamentale in 13 regiuni din Franta metropolitana si in cinci teritorii de peste mari.